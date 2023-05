Sein großer Traum: Eine Nummer im Cirque du Soleil

Er feierte am 4. März 2022 sein Debut als Artist beim Zirkus Aros und erfüllte sich einen Kindheitstraum. Der nun 20-jährige Moritz Wagner kann auf eine spannende, erste Zirkus-Saison zurückblicken und freut sich besonders, von 13. bis 21. Mai mit dem Ensemble in Zwettl auftreten zu dürfen.

Schritt in die Zirkuswelt nie bereut

Seit seinem ersten Auftritt in Gleisdorf in der Steiermark war Moritz in rund 160 Shows des Zirkus Aros zusehen. Ob er seinen Schritt, in die Zirkuswelt zu gehen, bereut hat? „Absolut nicht!“, so der Jungartist, der täglich vier bis fünf Stunden für seine Nummern trainiert. Neben seiner Tuchnummer „Nothing left to say“, in der er an Tüchern mit Kunststücken hoch über der Manege beeindruckt, tritt er seit Kurzem auch in der Strapaten-Nummer „Puppeteer“ auf. Bei dieser erobert Moritz nicht mit Tüchern sondern mit zwei rund drei Meter langen Gurten mit Handschlaufen die Höhen des Zirkuszeltes.

Schönste Momente mit Familie und Action-Stunts

Moritz erinnert sich an viele schöne Momente zurück. Besonders in Erinnerung blieb ihm selbstverständlich die allererste Vorstellung in Gleisdorf und jede Station, an der seine Familie und Freunde als Zuschauer mit dabei waren. Aber auch seine „Stunts“ machen ihm viel Spaß: „Ich liebe 'Action-Momente'! Zum Beispiel meine 'Abfaller-Tricks' am Tuch oder wenn ich mit den Strapaten über den Köpfen des Publikums fliege.“

Großer Traum: eigene Nummer im Cirque du Soleil

Wie die Mädels und Jungs seines Alters auf sein Können über der Manege reagieren? „Meistens sehr begeistert und beeindruckt, was mich natürlich sehr stolz macht!“, so der Zirkus-Überflieger, der in der kommenden Saison bei einem neuen Zirkus anheuern wird - bei welchem, steht noch nicht fest. Sein großer Traum im Hinblick auf seine Zirkus-Karriere: „Ganz klar 'Cirque du Soleil'! In einer der Cirque-Shows aufzutreten ist mein Ziel, auf das ich hinarbeite!“

Moritz Wagner ist mit dem Ensemble des Zirkus Aros von 13. bis 21. Mai in Zwettl auf der Wiese neben der Tierzuchthalle in der Pater-Werner-Deibl-Straße zu sehen.

