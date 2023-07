31.000 Euro bei Internet-Betrug versenkt

Als der 53-jährige Mann realisierte, dass er sein Geld, das er in mehreren Tranchen überwiesen hatte, nie wieder sehen wird, schämte er sich so sehr, dass er zur Erstattung einer Anzeige nach Krems zur dortigen Polizeiinspektion fuhr.

Finanzdesaster statt Traum-Gewinne

Doch die Ermittler mussten den Ball an die zuständigen Beamten im Bezirk Horn zurückspielen. Sie werden dem Betrogenen wohl aber auch nicht mehr dazu verhelfen können, sein Geld zurückzubekommen. Der Mann, der dachte, mit den Aktionen im Internet rasch reich zu werden, wird seinen Traum wohl verlustreich zu Grabe tragen müssen. Mehrmals schon hatte er seit Mai dieses Jahres vierstellige Geldbeträge an eine sogenannte Kryptobörse überwiesen.

Auszahlung nur nach weiterer Investition

Als er am 11. Juli seine vermeintlich hohen Gewinne abrufen wollte, wurde er aufgefordert, noch ein weiteres Mal einzuzahlen, um an sein Geld zu kommen. Das kam ihm bereits „spanisch“ vor. Als kurze Zeit später die Internet-Adresse, über die er seine Finanzgeschäfte abgewickelt hatte, nicht mehr erreichbar war. Ein Kriminalist vermutet: „Das ganze Geld ist wahrscheinlich weg!“

Tolle Gewinne meist nur am Papier

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang einmal mehr davor, Geldgeschäfte in großem Stil im Internet abzuwickeln. „Das ist immer ein hohes Risiko“, betont ein Ermittler. „Meist wird einem auf dem Papier mit fantastischen Gewinnen eine Zeitlang vorgegaukelt, dass sich das Vermögen stark vermehrt.“ Spätestens, wenn man sein Geld abrufen möchte, gibt es Probleme. Und die Spuren zu den virtuellen Geschäftspartnern verlieren sich im weltweiten Netz ...

Manchmal mit Schwarzgeld gespielt

Zur Scham, einen großen Verlust - auch gegenüber der eigenen Familie, dem eigenen Partner - eingestehen zu müssen, kommt in manchen Fällen noch ein weiteres Hindernis, rasch Anzeige zu erstatten, hinzu. „Manchmal ist das ,Spielkapital' auch noch Schwarzgeld“, so ein Polizist, der bereits einige einschlägige Fälle bearbeiten musste. „Wenn die Sache abgeschlossen ist, ist nicht nur das Geld weg. Dann klopft auch noch das Finanzamt an ...“