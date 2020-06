Frische, regionale und saisonale Produkte ohne lange Transportwege werden am Samstag, 27. Juni, von 8 bis 12 Uhr, am ersten Regionalmarkt in Mautern angeboten. Der Markt, der beim Parkplatz beim Kreisverkehr bei der Mauterner Brücke veranstaltet wird, soll den Kontakt zwischen den Herstellern und seinen Produkten und der Bevölkerung schaffen sowie gleichzeitig nachvollziehbar machen woher die Lebensmittel kommen.

Das Angebot beim ersten Regionalmarkt erstreckt sich von Obst, Gemüse, Käse, Brot, Mohn und Honig bis hin zu Säften, Essig, Safran, Blumen und Wildspezialitäten. Komplettiert wird das vielfältige Sortiment noch durch handwerklich, regional hergestellte Produkte.

Findet der Markt Anklang und Interesse, soll er ein fixer Bestandteil in der Römerstadt werden. „Ich freue mich, durch den Markt den Zugang zu regionalen Anbietern zu schaffen. Kommt das Konzept an, wird es eventuell Folgetermine geben“, stellt die Gemeinderätin Verena Spreitzer, die Verantwortliche für das neue Projekt der Gesunden Gemeinde, in Aussicht.