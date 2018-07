Zwei Finger der rechten Hand verlor der Forstamtsleiter des Stiftes Göttweig und Pfarrer von Brunnkirchen, Pater Maurus Kocher, 55, bei einem dramatischen Zwischenfall am 3. Juli im Benediktinerstift.

Im Zuge einer Maschinenvorführung hatte der für seine Naturverbundenheit bekannte Pater die Verstopfung eines Rasenmäher-Gebläses beseitigen wollen. Dabei kam er mit der rechten Hand zu nahe an einen Rotor und wurde schwer verletzt.

„Auch bei meiner Tätigkeit als Leiter des Forstbetriebs beeinträchtigt mich meine Verletzung kaum.“Pater Maurus Kocher über den Verlust zweier Finger

Nach der Versorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes Krems ging es im Eiltempo ins Universitätsklinikum St. Pölten, wo die Verletzungen versorgt wurden. Zwei Finger der rechten Hand waren allerdings nicht mehr zu retten …

„Ich bin eh schon wieder im Einsatz“, beruhigt Pater Maurus die besorgten Gläubigen, unter denen sein Unfall rasch zum zentralen Gesprächsthema wurde. „Ich habe noch einen weiteren Kontrolltermin im Spital, dann werden wir weitersehen“, meinte er am vergangenen Freitag im Telefonat mit der Kremser NÖN.

„Bedingt bin ich jedenfalls schon wieder einsatzbereit“, will er möglichst bald wieder Dienst am Altar versehen und zeigt sich auch für seine weitere Tätigkeit, die ihn oft mit der Motorsäge in die Stiftswälder führt, optimistisch: „Auch bei der Tätigkeit als Betriebsleiter im Forst beeinträchtigt mich das kaum.“