Wie ein Lauffeuer machte die Botschaft in der Vorwoche die Runde: In der Praxis „WohlSein“ des Langenloiser HNO-Facharztes Uwe Leidhold bekomme man Atteste zur Befreiung von der Pflicht, Mund-Nasen-Masken zu tragen.

Konkret wurde auf Facebook mitgeteilt, dass es zehn Euro koste, wenn man in die Praxis komme, 20 Euro, wenn man nur ein Attest anfordere. Der fragwürdige Befreiungsschein rief Verwunderung in Ärztekreisen hervor. „Das klingt hier nach einem medizinischen Attest nach eigenen Vorstellungen“, war etwa die Meinung eines skeptischen Berufskollegen, der der Befreiung generell skeptisch gegenübersteht. Auch die Ärztekammer Niederösterreich kündigte deshalb eine Anfrage beim Mediziner an.

„Das war vielleicht nicht gut geschrieben“

Von der NÖN mit den Informationen konfrontiert, wiegelt Leidholds Gattin Regina ab: „Das war vielleicht nicht gut geschrieben. Aber es gibt kein Attest ohne Besuch.“ Man müsse dafür auf jeden Fall zu ihrem Mann kommen. Die Aussagen des WohlSein-Accounts, die uns gesammelt als Screenshots vorliegen, besagen jedoch ganz eindeutig Gegenteiliges.

Leidhold dementiert im NÖN-Telefonat ebenfalls, für ein Attest ohne Patientenkontakt Werbung gemacht zu haben. „Ich mache gar keine Werbung. Wir wollten nur, dass die Leute wissen, dass wir solche Atteste ausstellen.“ Die Behauptung, auch Leute, die nicht in die Ordination kommen, erhielten Bestätigungen, sei falsch. „Es gibt zwei Preise, weil jemand, der ohnehin schon für eine Untersuchung da ist, nur zehn Euro bezahlen muss. Wer nur ein Attest braucht, muss 20 Euro bezahlen.“

Leidhold gesteht ein, dass „die Formulierung schlecht war. Man kann das verschieden interpretieren.“ Es gebe jedoch definitiv bei ihm auf keinen Fall „Blanko-Atteste“.