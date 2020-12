Einer der Gründe für die – verglichen mit dem landesweiten Durchschnitt – geringere Zahl an Voranmeldungen und Testteilnehmer in der Stadt Krems könnte die späte Information der Bevölkerung im Vorfeld gewesen sein.

Zwei Tage vor Beginn der Massentests wandte sich Magistratsdirektor Karl Hallbauer (ÖVP) in einer Aussendung an die Stadtbevölkerung: Die Infoschreiben, welche die Bürger über die ihnen zugeteilten Testzeitpunkte unterrichteten, seien am Freitag, dem 4. Dezember bei der Post zur Verteilung aufgegeben worden.

„Die Zustellung erfolgt heute, am 10. Dezember. Wir bitten um Verständnis und Geduld für Probleme außerhalb des Wirkungsbereichs des Magistrats.“ Zwar will Hallbauer den „schwarzen Peter“ nicht der Post zugeschoben haben. Allerdings lässt seine frühere Formulierung in der Aussendung kaum andere Schlüsse zu.

„Die Post ist aus meiner Sicht unschuldig“, meint Robert Simlinger, Kremser Gemeinderat von ProKrems. „Jeder weiß, dass Zustellungen während der Weihnachtszeit länger dauern können. Meine Kritik ist, dass es in Krems an Krisenstabsarbeit fehlt, die das verhindert hätte.“

Post stellte Briefe innerhalb der Frist zu

Tatsächlich kann von „Problemen“ bei der Zustellung keine Rede sein. Neben der weihnachtlichen und coronabedingten Brief- und Paketflut kamen weitere Faktoren hinzu.

So wurden die Infoschreiben nach Auskunft der Post nicht als „Priority Mail“, welche innerhalb eines Tages zugestellt werden muss, sondern als günstigere „Info.mail“ verschickt. Letztere muss innerhalb von fünf Tagen nach Aufgabe zugestellt sein. Den Feiertag hinzugerechnet, lief die Frist für die Zustellung der Infoschreiben am Vortag der Massentests ab. „Mit der Zustellung am dritten und vierten Werktag nach der Aufgabe haben wir die Vorgabe übererfüllt“, so ein Post-Sprecher.

Was sagt Hallbauer zum Vorwurf, der Magistrat habe „am letzten Drücker“ gearbeitet? „Ich kenne keine Stadt, die diese Information als Priority Mail verschickt hat.“ Ein solches Briefformat wäre auch mit höheren Kosten verbunden gewesen, deren Übernahme nach wie vor ungeklärt sei. Kremser SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch und SP-NÖ-Chef Franz Schnabl fordern daher unter anderem eine Kostenübernahme des Bundes. Hallbauer beharrt darauf, dass die Abläufe vonseiten der Stadt so schnell wie möglich erledigt wurden. In St. Pölten, Wiener Neustadt und anderen Städten erfolgte die Zustellung aber vier bis fünf Tage früher.