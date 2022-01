Krems: Leckes Fahrzeug könnte nun Kennzeichen verlieren

Zahlreiche massiv verschmutzte Parkplätze im Stadtteil Mitterau sind auf einen Chrysler mit deutschem Kennzeichen zurückzuführen. Literweise sickert Motoröl in den Asphalt. Anrainer sind entsetzt und erwarten Konsequenzen.

Der Hinweis im NÖN-„Spaziergänger“ Ende des Vorjahres blieb ohne Konsequenzen. Diese könnten für den Fahrzeughalter nun aber endlich kommen. Das Auto ist nämlich nicht nur offensichtlich „undicht“, sondern es hat auch ein mehrere Monate abgelaufenes „Pickerl“, wie ein Foto eines Beobachters beweist.

Jetzt wird die Behörde endlich tätig. „Wir haben eine Lenkererhebung veranlasst“, berichtet der stellvertretende Stadtamtsdirektor Hannes Zimmermann. „Ein Verfahren zur Abnahme des Kennzeichens wegen der abgelaufenen Überprüfungsplakette ist in diesem Fall aber nur via Deutschland möglich.“ Man habe der Kremser Polizei einen Erhebungsauftrag erteilt und werde das Fahrzeug zur Überprüfung schicken. Was das Delikt betreffe, das hier vorliege, sei das Ausmaß des Schadens für eine Umweltgefährdung vermutlich zu gering. „Es handelt sich rechtlich um eine Straßenverschmutzung.“

In der Mitterau beobachtet man die Maßnahmen mit Argusaugen: „Wir hoffen, dass der ,Ölpest‘ endlich ein Riegel vorgeschoben wird!“