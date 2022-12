Wichtel in der Modellbahnwelt Schiltern

Werbung

Viel zu schauen und zu bestaunen gibt es (nicht nur) in den Weihnachtsferien in der Modellbahnwelt im Schloss Schiltern: Eine interaktive „Weihnachtswichtel-Wunderwelt“ mit handbemalten Figuren hat das Modellbau-Team unter Leitung von Christian Marangoni und Andreas Garhofer in etwa 2.500 Arbeitsstunden hergestellt.

Die neue Anlage ist neben den hunderten Züge, tausenden inszenierten Figuren, naturgetreuen Naturlandschaften und bekannten Sehenswürdigkeiten wie Burgruine Dürnstein, Kaserne Mautern St. Pöltner Hauptbahnhof oder Schloss und Tiergarten Schönbrunn eines der Highlights der Modellbahnwelt. Und es gibt auch ein Tag-Nacht-Erlebnis: In 24 Minuten wird ein ganzer Tag, vom Sonnenaufgang bis zum Feuerwerk vor Mitternacht, simuliert.

Öffnungszeiten: www.modellbahnwelt-schiltern.at . Es gibt ein Kombiticket für Modellbahnwelt und Kittenberger Erlebnisgärten!

