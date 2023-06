Kindergarten-Novelle: Krems unter Zugzwang

Eine Gesetzesänderung des Landes bringt die Stadt Krems in die Bredouille. Die Kindergartennovelle, die im September 2024 in Kraft tritt, sieht unter anderem die Öffnung von Kindergärten für Zweijährige, die Herabsetzung der Gruppengröße von 25 auf 22 Kinder und eine Verringerung der Schließwochen im Sommer vor.

Für Krems bringt das erheblichen Handlungsbedarf mit sich, wie ein von der Stadt erstellter Masterplan zeigt, der der NÖN vorliegt. Demnach ist bis 2027 mit Mehrkosten von rund elf Millionen Euro zu rechnen, wovon die Stadt etwa fünf Millionen Euro zu tragen hat. Zurückzuführen ist das auf den zusätzlichen Bedarf an Personal- und Infrastruktur-Kapazitäten. Krems braucht zur Umsetzung der Landesvorgaben laut Masterplan neun neue Kindergarten-Gruppen. Eine Zahl, die Bildungsstadtrat Martin Zöhrer (FPÖ) bestätigt: „Diese Gruppen müssen bis September 2024 stehen. Das ist schon gewaltig, was uns das Land da aufbürdet, aber die Gemeinden müssen das stemmen.“

In der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause am 28. Juni soll ein erster Schritt gemacht werden. Geplant ist der Ankauf eines Grundstücks in Weinzierl, wo ein neuer Kindergarten mit sechs Gruppen entstehen soll. Zusätzliche Kapazitäten brauche es laut Zöhrer aber schon jetzt. Für das neue Kindergartenjahr ab Herbst sei 18 Kindern eine Absage erteilt worden. Sie könnten jetzt aber doch noch einen Platz bekommen. Die Kindergärten in Lerchenfeld und Rehberg sollen mit Containern erweitert werden. Es handle sich dabei um eine „hochwertige und tadellose“ infrastrukturelle Lösung, wie Zöhrer versichert. Zusätzlich vorgesehen ist die Einrichtung einer sogenannten Heilpädagogisch-Integrativen Kindergartengruppe (HPI) in Lerchenfeld. Dabei handelt es sich um eine kleinere Gruppe für Kinder, die einer intensiveren Betreuung bedürfen.

Bildungsstadtrat Martin Zöhrer (FPÖ): „Gewaltig, was Land uns da aufbürdet." Foto: NÖN, Martin Kalchhauser

Alle Sorgen ist Zöhrer damit aber längst nicht los. Er fürchtet, dass die Kindergärten in den Sommerferien den Notbetrieb ausrufen müssen. Schuld daran sei ebenso das Land: „In den Kindergärten Brunnkirchen, Hohensteinstraße, Gneixendorf und Rehberg wird vom Land teilweise nur ein Pädagoge gestellt, nach dem Gesetz sind aber zwei bereitzustellen. Das geht auf Kosten einer qualitätsvollen Betreuung.“ Hinzu käme, dass er erst im Juni von dem Engpass informiert worden sei. Stadt und Land teilen sich die Personalbeschickung in den Kindergärten. Krems stellt einen Pool an Kinderbetreuern – laut Zöhrer „Stützkräfte“ -, das Land schickt voll ausgebildete Pädagogen.

Seitens der Abteilung Kindergärten des Amts der NÖ Landesregierung heißt es auf Anfrage: „Es ist durchaus üblich, dass an den Vormittagen in den Ferien nur Betreuungspersonal in den Kindergärten zur Verfügung steht.“ Es handle sich dabei um „keine schlechte Regelung“, den Gesetzten werde zu jedem Zeitpunkt entsprochen.