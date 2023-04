Corona wirkt auch in Krems nach: Matura unter Stress

„Dass in weniger als einer Woche schon Matura ist, kann ich fast nicht glauben“, erzählt Lena Steininger. Die Schülerin war letztes Jahr Schulsprecherin der HLM HLW Krems und tritt heuer zur Reifeprüfung an. Ihre Erwartungen an die Zentralmatura sind groß – nicht an die Prüfung an sich, sondern an „das Gefühl der Erleichterung, endlich die letzte Arbeit abgegeben zu haben“.

Fünf Jahre haben sich Steininger und ihre Klassenkameradinnen auf diesen finalen Schritt vorbereitet, fünf Jahre, die nicht immer ganz einfach waren. „Das Schwierigste für uns ist, dass wir einfach viel schlechter mit dem ganzen Druck umgehen können als die Klassen vor der Pandemie. Viele Schüler sind überfordert und fühlen sich nicht gut vorbereitet.“ Zwei Jahre des normalen Schulalltages fehlen ihnen, zwei Jahre, die für „Lücken im Stoff“ sorgen.

Lena Steininger, ehemalige Schulsprecherin der HLW und diesjährige Maturantin. Foto: privat

Dabei möchte die Maturantin betonen, dass sowohl Schüler als Lehrer, ihr Bestes geben. „Man fühlt sich aber immer noch etwas benachteiligt, die ,normale‘ Zentralmatura schreiben zu müssen.“

Viele mögen meinen, die Jugendlichen seien selbst schuld, wenn sie den Stoff während der Zeiten des Home-Schoolings nicht ordentlich mitgelernt haben – „Dabei wird aber vergessen, wie schlecht sich Corona auch auf die mentale Gesundheit der Schüler ausgewirkt hat. Viele sind mittlerweile so erschöpft, dass sie kurz vor dem Ziel fast keine Energie mehr zum Lernen aufbringen können“, so Steininger.

Die Maturamodalitäten sind jedoch nicht mehr die gleichen wie vor der Pandemie, erklärt BORG-Direktorin Barbara Faltl: „Die Jahresnoten der Abschlussklasse werden in die Gesamtbeurteilung der jeweiligen Maturafächer miteinbezogen.“ In dieser Regelung erkennen auch Direktorin der HLM HLW, Sabine Hardegger und Lena Steininger ein Entgegenkommen zugunsten der Schüler. „Die Schwierigkeitsgrade der Aufgabenstellungen sowie die Beurteilungskriterien sind außerdem schülerfreundlicher geworden!“, so Hardegger.

Zentralmatura – Sinnvoll oder sinnlos?

Das Schreckgespenst Mathematik ist laut Hardegger wie jedes Jahr eine besondere Herausforderung: „Für die humanberuflichen Schulen würde ich mir wünschen, dass in Mathematik nicht verpflichtend maturiert werden muss.“

Für mehr Individualität plädieren auch Kritiker der Zentralmatura. „Von Klasse zu Klasse ergeben sich andere Herausforderungen. Die Schulen sollten sich diesen mit den Schülern individuell stellen können“, so Wolfgang Spindelberger, EV-Obmann der HTL Krems. „Mehr Qualität erreichen wir nicht mit einem gleichmachenden System – daher macht auch eine Zentralmatura keinen Sinn!“

Andreas Prinz, Direktor der HTL sieht hier vor allem für die BHS ein Problem: „Durch den hohen Fokus auf die standardisierten Gegenstände gehen die ausbildungsspezifischen Schwerpunkte verloren.“

Mitglied des EV-Vorstandes der HLM HLW, Georg Zukrigl, meint dazu: „Die Zentralmatura soll zur Qualitätsverbesserung dienen und die Vergleichbarkeit erleichtern. Nur ist in besonderen Situationen, wie einer Pandemie, die Rücksichtnahme auf die individuellen Bedürfnisse erschwert. Lena Steiningers Fazit: „Mir ist bewusst, dass es so scheint, als würden sich die Schüler heutzutage nur noch beschweren. Doch ich habe das Gefühl, dass hier teilweise einfach nicht auf die Bedürfnisse der Jugend eingegangen wird!“

