Maturaball in der Disco

Am Freitag durften die achten Klassen des Mary Ward Oberstufenrealgymnasium Krems nach zweieinhalb Jahren endlich wieder einen Maturball veranstalten. Die Besonderheit: Er fand in der Eventstage Krems, welche normalerweise als Diskothek genutzt wird, statt. Dank des unermüdlichen Einsatzes des Ballkomitees, verwandelte sich das Tanzlokal in einen eleganten Ballsaal, inklusive traditionellen Eintanzens. Zu späterer Stunde wurde der ursprüngliche Disco-Flair dann voll ausgenutzt und unter dem Motto "Zentrale an Matura - wir fliegen Businessclass" bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

