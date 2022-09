Rauschendes Fest für neue Spitzer Weinerlebniswelt

Spitz und die ganze Wachau sind um eine Attraktion reicher: Die Weinerlebniswelt Mauritiushof des bekannten Winzers Franz-Josef Gritsch wurde mit hunderten Gästen mit einem gelungenen Fest eröffnet.

Ein Schmuckstück in Traumlage

Das Haus aus dem 14. Jahrhundert, in dem sich ein barocker Weinkeller befindet (der erhalten blieb!), wurde von der Familie Gritsch in ein nagelneues Gebäude verwandelt, in dem unter anderem ein Verkostungsraum und ein Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen samt angeschlossener Küche Platz fanden. Im Untergeschoß finden in einer Tiefgarage 13 Fahrzeuge Platz, und obenauf wurden drei Ferienwohnungen errichtet, die mit einem traumhaften Ausblick auf die umliegenden Weingärten aufwarten können.

Tradition und Moderne verbunden

Das Weingut aus 1799, das in siebenter Generation geführt wird, wurde damit, so Franz-Josef Gritsch "für die Zukunft sattelfest" gemacht. Architekt Hannes Ritzinger ist eine moderne Interpretation der Tradition gelungen. Sogar ein Stück der alten Stadtmauer wurde ins den topmodernen Bau integriert und somit erhalten. Auch zahlreiche weitere Auflagen verschiedener Institutionen, nicht zuletzt die Rücksicht auf das UNESCO-Welterbe Wachau, waren bei der Verwirklichung des Projekts zu berücksichtigen. "Das Haus ist kein Fremdkörper. Es steht da, als ob es immer schon hier gestanden wäre."

Mutige Millionen-Investition

Ein Jahr und fünf Monate werkten die Professionisten, allen voran der heimische Baumeister Schütz, an der Realisierung des Traumes. Über die Kosten des Projekts wird der Mantel des Schweigens gebreitet. Mit den von ihm geschätzten fünf Millionen Euro dürfte ein Fachmann aber nicht allzu weit falsch liegen. Beim erfolgreichen Wachauer Weingut dürfte das aber auch für die unterstützenden Banken, die bei der Feier stark vertreten waren, kein allzu großes Risiko sein.

"Winzer mit großer Zukunft"

Beim Eröffnungsabend gratulierte Landtagspräsident Karl Moser zum "großartigen Projekt", Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll äußerte als Eröffnungsredner Respekt "für den Mut eines aufstrebenden Winzers mit großer Zukunft". Im "Duell" mit dem Moderator, dem ORF-Sportreporter Rainer Pariasek, fielen mehrere Bonmots. Pariasek: "Ich liebe ihn!" Pröll: "Ich hätte nicht gedacht, dass das je ein Journalist zu mir sagt!"

Propst Fürnsinn ist ein Spitzer

Eine große Gemeinsamkeit der Priester mit den Winzern fand Wiens Dompfarrer Toni Faber: "Wir haben täglich mit Wein zu tun." Interessantes Detail, das die Gäste aus berufenem Munde erfuhren: Im Stephansdom werden wegen der vielen Messen und zahlreichen Konzelebranten jährlich 365 Flaschen Messwein gebraucht! Eine besondere Beziehung hat der frühere Abt des Stiftes Herzogenburg, Propst Maximilian Fürnsinn, zum Ort: "Ich war dreieinhalb Jahre direkt gegenüber in der Fleischhauerei Pichler in der Lehre. Ich bin quasi auch in Spitz zu Hause." Er versprach auch, künftig bei jedem seiner Besuche in Spitz auch die Familie Gritsch zu besuchen. Gemeinsam erbaten die Geistlichen den Segen für das Haus und die Familie.

Olivenbaum für den Hausherren

Eine besondere Überraschung hatte Gritschs Partnerin, Maria-Louise Pieler, für ihren Franz-Josef parat: Sie ließ einen Olivenbaum "aus deinem geliebten Land Italien" enthüllen, den sie rechtzeitig für den Abend besorgt hatte. Das mit dem Erdknollen rund 360 Kilogramm schwere Geschenk stehe symbolisch für die Stärken ihres Mannes - unter anderem Kraft, Vertrauen, Beständigkeit und Gelassenheit. Im Anschluss an den kurzweiligen Festakt wurden die Gäste von Köchen mit insgesamt neun Hauben verwöhnt.

Kulinarische und vinophile Erlebnisse

Thomas Dorfer (Wagner-Bacher, Mautern), Max Leodolter (Lurgbauer, St. Sebastian bei Mariazell) sowie Marcel und Sascha Ruhm (Dining Ruhm, Wien) boten unter anderem Köstlichkeiten von der Forelle, vom Rind und Asiatisches. Für Weingenuss sorgten Sepp und Josef "Joe" Dockner, Thomas Huber (Fuhrgassl-Huber, Wien), Heike & Gernot Heinrich aus Gols im Burgenland, Christina Markowitsch (Göttlesbrunn) und Christian Trenk vom südsteirischen Weingut Sabathi. Ebenfalls vertreten waren vier Winzer aus Deutschland, von wo auch Peter van Nahmen kam, um mit seinen Fruchtsäften zu verwöhnen.

Illustre Gästeschar beim Fest

Unter den Gästen des Abends gesichtet: Donau-Touristiker Bernhard Schröder, Bürgermeister Andreas Nunzer, die Banker Herbert Buchinger, Franz Kurzreiter und Christian Hager, Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, Weinmarketing-Chef Konrad Hackl, Schloss Dürnstein-Hausherr Christian Thiery, viele Wachauer Winzer sowie der ehemalige Sturm-Graz-Manager Hannes Kartnig, der der Familie Gritsch als langjähriger Kunde eng verbunden ist.

