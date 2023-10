Spitz: Weinerlebniswelt der Familie Gritsch ist „vorbildlicher Bau“

Alljährlich verliehen, steht der älteste Baupreis Niederösterreichs, „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“, seit seiner Entstehung 1955 für eine beispielgebende architektonische wie konstruktive Weiterentwicklung der baukulturellen Landschaft.

Auszeichnung würdigt jetzt auch Nachhaltigkeit

Heute, 68 Jahre später, spielen bei dieser hohen Auszeichnung des Landes Niederösterreich auch Kriterien wie der schonende Umgang mit Landschaft und Ressourcen sowie klimagerechtes und nachhaltiges Planen und Bauen eine große Rolle. 2023 wurde diese wichtige Vorbildfunktion seitens einer siebenköpfigen Fachjury unter Patronanz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner insgesamt sechs Projekten zugesprochen. Deren Bandbreite reichte dabei vom Neubau des Konrad Lorenz Gymnasiums in Gänserndorf bis zum Raiffeisen Corner in St. Pölten. Eine der Auszeichnungen der 58. Einreichung für „Vorbildliches Bauen“ erging auch an die Weinerlebniswelt Mauritiushof des Weinguts FJ Gritsch in Spitz an der Donau.

Baukörper fügt sich gut in historisches Umfeld

Anstelle eines aus den 1970er-Jahren stammenden Gebäudes unterhalb des historischen Mauritiushofs entstanden am Spitzer Kirchenplatz ein mit besonderem Fingerspitzengefühl gestaltetes Verkaufs-, Verkost- und Bürogebäude sowie Ferienwohnungen mit Wachaublick. Geprägt von ortstypischen Natursteinen, verputzten Fassadenflächen mit großflächigen Verglasungselementen sowie einer Steildachlandschaft integriert sich der Baukörper vorbildlich in sein bauliches Umfeld.

Architekt Ritzinger gelang Meisterleistung

Damit steht das Bauwerk im Zentrum der Wachaugemeinde für eine stimmige und zeitgemäße Interpretation von Bauen im Weltkulturerbe Wachau. Im Inneren beeindrucken hochwertige Materialien und schaffen eine ansprechende Atmosphäre die der hohen Qualität der produzierten Produkte gerecht wird und deren Vermarktung unterstützt. Die Beheizung mit Holz aus den eigenen Wäldern vervollständigt den nachhaltigen und überzeugenden Gesamteindruck. Franz-Josef Gritsch und seine Familie setzten bei der Realisierung des imposanten Millionenprojekts auf das Wissen und Können des Architekts Hannes Ritzinger aus Krems.