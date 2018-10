Die Autoren des neuen Bandes „Beiträge zur Stadtgeschichte von Mautern an der Donau 1848 – 1918“, Manfred Schovanec (links) und Karl Reder mit ihrem Buch und einem Exemplar des alten Bandes, der sich mit der Zeit 1918 bis 1955 beschäftigt hat. Eine weitere Vorstellung findet am Dienstag, 30. 10., 19 Uhr, in der Kremser Stadtbücherei statt.

| Foto: Martin Kalchhauser