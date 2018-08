„Ich habe nur einige Gespritzte getrunken“, erzählte eine 50-Jährige aus Mautern vor Gericht über den Besuch am 6. Juli dieses Jahres bei Bekannten in der Wachau und die folgenschwere Heimfahrt. Sie habe den Radfahrer, der mitten auf der Straße in Wösendorf Richtung Krems gefahren sei, nicht gesehen.

„Ich habe einen Aufprall gespürt und gedacht, ein Reh ist mir in den Wagen gesprungen“, erzählte sie unter Tränen.

„Sie hatten 1,3 Promille im Blut, waren zu schnell, hatten das Fernlicht nicht eingeschaltet und dann den Radfahrer übersehen“, brachte es Richter Gerhard Wittmann streng auf den Punkt. Die Promillefahrt habe einen 39-jährigen Geschäftsmann und zweifachen Familienvater aus Tschechien das Leben gekostet, sagte der Richter.

„Es tut mir furchtbar leid“, schluchzte die 50-Jährige sichtlich zerknirscht.

Die bislang unbescholtene Unglückslenkerin wurde schließlich wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe und einer unbedingten Geldstrafe von 5.400 Euro verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.