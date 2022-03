Auf Titel folgte Titelseite: „Wilder“ Koch als Coverstar

„Es ist total cool“, strahlt Julian Hofbauer. „Aber auch total surreal.“ Im Vorjahr gewann der 24-Jährige, der im Landhaus Bacher arbeitet, den Kochbewerb „Der junge Wilde“ des Gastronomie-Fachmagazins „Rolling Pin“.

Und zwar trotz eines blutigen Zwischenfalls: Während des Vorfinales rutschte er mit dem Messer ab und schnitt sich in den Mittelfinger. Eigentlich wollten die Einsatzkräfte Hofbauer ins Krankenhaus bringen – doch der Jungkoch wollte zuerst sein Drei-Gänge-Menü fertigstellen.

„Ich hab‘s durchgezogen, auch dank des seelischen Beistands meines Kollegen Fabian Schasching. Als das Dessert fertig war, bin ich direkt ins Krankenhaus. Sie mussten den Finger mit acht Haft nähen“, erzählt Julian Hofbauer vom Wettbewerb in Graz. Der Bacher-Koch ging als Sieger der Runde hervor.

Im Finale am Folgetag erkochte sich Hofbauer schließlich den Sieg und den Titel „Junger Wilder 2021“: „Ich freu‘ mich echt wahnsinnig. Ich bedanke mich vor allem bei meinem Betrieb Landhaus Bacher in Mautern, meinem Chef Thomas Dorfer sowie meinem ehemaligen Küchenchef Wolfgang Bauer vom Hotel Schachner – ich hab‘ ihnen so viel zu verdanken und schlussendlich deshalb gewonnen.“

Der Preis: „Der junge Wilde“ ziert aktuell das Cover des „Rolling Pin“-Magazins. „Das Fotoshooting hat echt Spaß gemacht“, berichtet der 24-Jährige.

Als Sieger darf er sich außerdem noch einen hochkarätigen Gastrobetrieb aussuchen, in dem er einen Monat lang Erfahrungen sammeln kann. Diese Entscheidung hat der Jungkoch allerdings noch nicht getroffen.

