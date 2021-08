Verkehrsstadtrat Karl Schöller ist entschlossen, die Verkehrssicherheit in der Römerstadt zu erhöhen. Dazu sind mehrere Maßnahmen angedacht bzw. teilweise bereits umgesetzt.

Ernüchternd war der Einsatz der Tempomessgeräte. Vor allem in der Baumgartner Straße, wo die Anlage auf Höhe des Spielplatzes – also nicht unmittelbar nach der Ortstafel! – stationiert war, gab es zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen. „Die Mehrheit der Autofahrer ist hier mit mehr als 50 km/h unterwegs“, berichtet SPÖ-Verkehrsstadtrat Karl Schöller. Das sogenannte „V85-Kriterium“ (das ist die Geschwindigkeit, die von 85 % der Lenker nicht überschritten wird, Anm.) liegt dort bei 58 km/h. Mit einigen „Ausreißern“ nach oben …

20 kritische Stellen von Mauternern gemeldet

Anrainer, mit denen der Politiker gesprochen hat, befürworten Tempobremsen (Verschwenkungen, Schwellen,…). „Weil es sich um eine Landesstraße handelt, müssen wir uns mit der Bezirkshauptmannschaft akkordieren.“ Mit der zuständigen Referentin Barbara Salzer gebe es einen guten Kontakt. Eine Verkehrsverhandlung sei geplant.

Doch nicht nur in der Baumgartner Straße gibt es Unzufriedenheit. 20 Punkte im Gemeindegebiet wolle man sich aufgrund der Anregungen der Bürger, zu denen in der März-Gemeindezeitung aufgerufen worden war, genauer anschauen.

Mit sogenannten „Haifischzähnen“ (mit 3-D-Effekt) wird seit Kurzem auf die Rechtsfahrregel im verkehrsberuhigten Gebiet hingewiesen. Martin Kalchhauser

So steht ein weiteres Messgerät in der Tempo-30-Zone im Bereich der Göttweiger Straße. Hier wurden an Kreuzungen, an denen es zuletzt ein paar Mal gekracht hat, sogenannte „Haifischzähne“ (Nachrang-Symbole mit 3-D-Effekt) auf dem Asphalt angebracht. Schöller: „Sie sollen die Verkehrsteilnehmer an die Rechtsfahrregel, die an diesen Kreuzungen gilt, erinnern.“

Um die Bevölkerung gut einzubinden, wird für Herbst die Abhaltung einer Informationsveranstaltung überlegt.