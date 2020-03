Nach zehn Monaten an der Spitze der 3. Jägerbrigade verlässt Oberst Karl Krasser (46) Mautern in Richtung Ministerium. Nachfolger wird sein Vorgänger Christian Habersatter (50). Dieser war in den vergangenen Monaten erster Österreicher an der Spitze des Kommandos der EU-Trainingsmission (EUTM) in Mali gewesen.

„Mir hat in Mautern besonders gefallen, dass das Bundesheer hier gut ins zivile Umfeld eingebettet ist“, zieht Krasser eine positive Bilanz und meint damit die Kooperation mit Partnern wie der Stadt Krems. „Es geht hier sehr kollegial und kameradschaftlich zu, man kennt einander. Ich habe damit sehr gut arbeiten können.“

Das Hauptaugenmerk Krassers lag zuletzt auf der Vorbereitung des heimischen Beitrags zur EU-Battle-Group. Noch im März gibt es für die Soldaten eine abschließende gemeinsame Übung in Deutschland. Wichtig war dem Kommandanten auch, die seit Ende 2018 bestehende Jägerbrigade „zu einem großen Ganzen zu machen“. Neben Mautern gibt es Standorte in Melk, Mistelbach, Zwölfaxing, Güssing (Burgenland) und Straß (Steiermark) mit 1.700 Personen Kaderpersonal und aktuell etwa 1.700 Grundwehrdiener.

Angesichts der die überalterte Ausrüstung betreffenden Probleme hat Krasser großes Lob für das Engagement seines Teams parat: „Mit den Dingen, die wir zur Verfügung haben, haben wir die Arbeit sehr positiv gestaltet.“