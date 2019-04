Nach einem eigenen Rezept wurde der Teig gerührt, und bei der Gestaltung der Backwaren durften die Kinder bei der Arbeit mit Meister Herbert Eckl und dem Gesellen Christian Wildeis fleißig mit Hand anlegen. Dabei waren sie mit den eigens dafür angefertigten Arbeitsschürzen bekleidet.

Der Ursprung der Fastenbrezen dürfte in den mittelalterlichen Klöstern zu finden sein. Angeboten wird das Gebäck bis heute in verschiedenen deutschsprachigen Gebieten von Aschermittwoch bis Gründonnerstag. Mancherorts wird die Brezen auf jeden Palmbuschen gebunden, zur Segnung in die Kirche gebracht und als Wegzehrung beim Nachhauseweg oder als Weihegeschenk für die Familie verwendet.

Die gebackenen Köstlichkeiten werden nach der Palmsonntagsmesse (Beginn: Sonntag, 14. April, 9 Uhr) gegen eine Spende zugunsten des Pfarrprojekts abgeben.