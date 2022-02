Keckes Kola mit neuem Auftritt

Regional liegt voll im Trend: Das haben sich auch Stefan Neger und sein Neffe Christoph Horaczek gedacht, als sie sich entschieden, ihr Wachauer „Keck Kola“ auf den Markt zu bringen.

„Es muss nicht immer das Markencola vom großen Konzern sein“, gibt sich Getränkeabfüller Stefan Neger von seinem Produkt überzeugt. „Bei uns kennt man die Gesichter und die Familie hinter unserem Kola und kauft regional.“

Das Wachauer Kola ist schon in der gehobenen Gastronomie und direkt bei der Firma Neger erhältlich. Derzeit suchen die beiden Jungunternehmer aber noch nach Vertriebspartnern in ganz Österreich. Deshalb haben sie für das Kola auch einen Markenrelaunch vorgenommen, treten werblich neu und offensiv auf.

Was unterscheidet das Wachauer „Keck Kola“ nun vom Mainstream-Produkt? „Unser Kola ist in der Grundrezeptur einem herkömmlichen Cola ähnlich, wir haben allerdings eine kleine Limettennote im Abgang“, so Neger. Für den Geschmack verantwortlich sind Negers Familie und Freunde: „Unsere Familie und enge Freunde haben Produktmuster getestet und sich für das jetzige Kolarezept entschieden.“

Abgefüllt wird das Wachauer Kola nachhaltig in Mehrwegflaschen: Die Kunden können diese zurückbringen.

