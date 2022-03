Gesprengt und wieder aufgebaut: Brücke mit Symbolkraft

Der Donauübergang westlich der Stadt Krems, der Stein mit der Stadtgemeinde Mautern verbindet, ist nicht nur optisch eine Landmarke. Ihre Geschichte ist auch eng mit dem Schicksal Niederösterreichs verbunden.

Schon am 17. Juni 1463 hatten Stein und Krems von Kaiser Friedrich III. ein Brückenprivileg erhalten, das zweite nach Wien (1439). Dieses bestimmte, dass die Brücke von Mautern erhalten und die Hälfte der Mauteinnahmen dem Herrscher gegeben werden sollte. Eine hölzerne Jochbrücke über die Donau wurde gebaut.

1893 begann der Bau der „Kaiser-Franz-Joseph-Brücke“, einer Stahlbogenbrücke, deren Eröffnung am 18. Mai 1895 erfolgte. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges sprengte die Wehrmacht beim Rückzug das Bauwerk am 8. Mai 1945 teilweise.

„Die Brücke wurde aber in nur drei Monaten wieder aufgebaut“, berichtet der Mauterner Historiker Josef Hadrbolec, der über ein beachtliches Text- und Fotoarchiv verfügt. Die Übergabe der von deutschen Kriegsgefangenen reparierten Brücke durch die Russen an Bundeskanzler Karl Renner erfolgte am 30. September 1945. Kurios: „Da wurde Renner von den Westalliierten noch gar nicht anerkannt, jedoch marschierten beim Festakt dort dann auch Franzosen und Amerikaner in Uniform mit.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden