Leben am Limes als Thema 2022

Auch wenn die Saison 2021 im Römermuseum später gestartet ist, war es doch eine erfolgreiche: „Im Sommer wurde der Donau-Limes zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt“, blickt Römermuseumsleiter Philipp Stabentheiner zurück. Deshalb wird der Titel der Jahresausstellung 2022 „Achtung Grenze? Leben am Donau-Limes“ lauten. „Wir wollen beleuchten, ob der Donau-Limes wirklich eine harte Grenze war oder doch eher ein reger Austausch an den Donauufern stattfand“, gibt Stabentheiner einen Ausblick. Außerdem werde man sich am geplanten Stadtfest in Mautern beteiligen.

Aufgelegt wird auch eine neue Broschüre, so Stabentheiner: „Wir präsentieren gemeinsam mit der Gemeinde Rossatz die römischen Stationen in der Wachau, die Limes-Türme, die Burgi - also die kleinen Castelle - und die Römerwege.“ Auch der Kulturweg werde um weitere Stationen erweitert.

Ein Höhepunkt wird der Dreh einer TV-Dokumentation zum Donau-Limes. Mautern und Umgebung werden eine wichtige Rolle spielen.

Bereits 2021 hat das Team des Römermuseums mit der Bevölkerung neue Akzente gesetzt, bilanziert Stabentheiner: „Wir haben den Shop ausgebaut und das Sortiment um lokale, römische Produkte erweitert.“ Zum Beispiel wurden Römisches Pesto, „Moretum“ genannt, Amphorenwein, Holzspielzeug oder Met nicht nur im Shop, sondern auch am Regionalmarkt verkauft.