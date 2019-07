Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ leitet Christian Habersatter als Mission Commander die Trainings- und Ausbildungsmission EUTM (European Union Training Mission) in Mali. Zum ersten Mal hat ein Österreicher die Führung dieser Mission inne. Zuvor leitete Habersatter rund vier Jahre lang als Kommandant die 3. Jägerbrigade von Mautern aus.

„Als Leiter der Mission ist er für alle Belange rund um die Ausbildung der malischen Streitkräfte zuständig“, erklärt Vizeleutnant Karl Schön. Zu den wichtigsten Aufgaben des gebürtigen Salzburgers Christian Habersatter gehören die Schulung und das Training der malischen Kollegen.

Frieden und Stabilität in Mali sind für Europa wichtig, daher unterstützt das Österreichische Bundesheer in Mali den Wiederaufbau und die Reorganisation des Sicherheitssektors. Nachhaltige und lokale Strukturen sollen geschaffen werden, um Rechtsstaatlichkeit zu garantieren und einen Beitrag zur Stabilisierung zu leisten.

Habersatter ist in den kommenden Monaten für rund 650 Soldaten aus 26 Nationen verantwortlich. Rund 50 Österreicher beteiligen sich an dem Auslandseinsatz in Mali, auch drei weitere Soldaten aus Mautern begleiten den Brigadier.

Noch bis Jahresende, insgesamt sechs Monate, wird Habersatter im Auslandseinsatz in Westafrika tätig sein. Eine Rückkehr in seine Funktion als Brigadekommandant lässt er offen.