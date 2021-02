Agil und voller Unternehmungslust: So zeigt sich Martha Reder aus Mautern, die vor wenigen Tagen ihr 70. Lebensjahr vollendet hat. Seit 23 Jahren steht sie der Bühne Mautern als Obfrau vor.

Die Pensionistin ist Gründungsmitglied der Theatergruppe, die sich 1992 zusammengefunden hat und seitdem gemeinsam spielt. Mit sechs Personen ging es damals los, und „Bühnenbauer“ Anton Fichtinger zimmerte aus Heurigenbänken und Platten im Pfarrhof die erste Bühne für die Laientruppe.

„Man muss auch Jüngere heranlassen. Man fährt auf einer eingefahrenen Straße – und da muss wer kommen und auf mögliche Abzweigungen hinweisen.“ Martha Reder denkt über den Abschied als Obfrau nach

1997 kam es zur Vereinsgründung, und die Wahl der Obfrau fiel auf Martha Reder. „Aber es schaut ein Ende heraus“, meint sie schmunzelnd und lässt durchblicken, sich zurückziehen zu wollen.

Bedauerlich ist, dass dem Verein seit dem Umbau des Severinstadels ein Proberaum fehlt. „Die Miete ist für uns jetzt nicht mehr leistbar.“ Daher ist es der Ehrgeiz der Mauternerin, noch einen Proberaum zu finden. Aktuell hat man nur einen kleinen Raum als Requisitenlager.

Auch in der Zwangspause gab es bei der 70-Jährigen keinen Theater-Stillstand. Die Planungen laufen. Ende Mai (statt im April) will sie mit ihrer Truppe die Komödie „Tom, Dick und Harry“ auf die Bretter bringen. Im Sommer soll es wieder „Lesen, lachen, Leberkäs“ als Benefiz-Leseabend für das Rote Kreuz geben. Und für den Herbst hält sich die Obfrau mit einem verschmitzten Lächeln bedeckt: „Da gibt es ein Überraschungsprogramm.“

Mit ihrem „Superteam“ (Reder) will die ausgebildete Regisseurin auf der Bühne Spaß haben und den Leuten soll es gefallen. „Wenn die Gäste lachen und fröhlich sind, haben wir unser Ziel erreicht. Gibt‘s was Schöneres?“ Was die Stücke betrifft, fällt die Wahl immer auf „gute Unterhaltung ohne tiefe Pointen. Und die Sprache ist mir sehr wichtig.“

Die Römerstädter und die vielen Fans der Bühne Mautern in der Region dürfen sich auf die Zeit nach Corona freuen …