Nach elf Jahren als Schulleiter der Sport- und Europamittelschule Mautern wurde Josef Gattinger von Schülern und Lehrern in die Pension verabschiedet. Petra Koch hat die Funktion der Direktorin übernommen.

1980 begann Josef Gattinger nach Abschluss seiner Lehrerausbildung für Deutsch, Informatik und Bewegung und Sport seinen Dienst an der damaligen Hauptschule Mautern. Ein Jahr darauf wechselte er in die Hauptschule Els. Ab 1990 unterrichtete Gattinger wieder in Mautern und übernahm dort vor elf Jahren die Schulleitung. Eine moderne, technische Ausstattung und ein den heutigen Anforderungen entsprechendes Bildungsangebot waren dem ehemaligen Direktor stets wichtig. Das Lehrerteam schätzt an ihm vor allem seinen Einsatz und sein offenes Ohr für die Anliegen der Schüler und Lehrer.

Mit Jahresbeginn übernahm Petra Koch die Direktion. Zwanzig Jahre unterrichtete die Mathematik-, Geografie- und Berufsorientierungslehrerin zuvor schon an der NMS Mautern und war zudem noch als Schülerberaterin tätig. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe“, so Koch.