Nach Massaker auf Spurensuche: Drei Leichen verschollen

Was Katharina Fasl am 6. April 1945 mitansehen musste, hat sich bis heute tief in ihr Gedächtnis eingebrannt: Sie ist Zeitzeugin der „Hasenjagd“, einem Massaker, bei dem hunderte Häftlinge der Justizanstalt Stein im gesamten Bezirk von den Nazis und deren Anhängern ermordet wurden.

Fasl berichtet: „Wir hörten Schüsse am ehemaligen Exerzierplatz. Meine Mutter lief zum Kasten, holte ein Leintuch und machte sich auf den Weg, um zu helfen.“ Fasl – damals zehn Jahre alt – musste Grauenhaftes mitansehen: „Wir haben nichts machen können, die drei Männer waren schon tot. Ein Offizier hat uns verjagt. Ich bin durch den Gatsch nach Hause gelaufen.“ Einen tiefen Schock haben die Bilder bei der heute in Paudorf lebenden Pensionistin hinterlassen: „Ich hab‘ mich damals mit den Schuhen ins Bett gelegt und konnte eine Woche nicht reden.“

Wo genau am Parkplatz gegenüber der Kaserne die Ermordung passierte, ist heute nicht ganz klar. Fasl fragt sich, ob die drei Leichen noch dort liegen und fürchtet: „Es könnte sein, dass die drei Erschossenen im Zuge des Neubaus des Gemeindezentrums auftauchen. Ich möchte, dass ihr Andenken gewahrt wird.“

Die Ereignisse des 6. Aprils 1945 arbeitet der Mauterner Karl Reder auf. Er schreibt an seinem zweiten Buch, das Ende 2023 fertig sein soll: „Es wurden im Bezirk Krems unzählige Häftlinge ermordet, über deren Verbleib nichts bekannt ist.“

Im Fall von Mautern gibt es Hinweise, dass die drei Häftlinge 1947 mit circa 30 weiteren Leichen exhumiert wurden. „Es gibt aber keinen finalen Beleg dafür. Laut Hinweisen ist in Mautern von drei bis fünf Leichen die Rede. Mautern war damals Teil von Krems, und für den Zeitraum existieren keine Unterlagen. Ich habe nur Hinweise im Landesarchiv gefunden“, beschreibt Reder die schwierige Spurensuche. „Es kann aber auch sein, dass die Leichen noch vergraben sind. Das Areal umfasst mehrere Hektar, auch das Gemeindezentrum.“ Reder arbeitet in seinem Forschungsprojekt auch an einer Liste, die alle Opfer vom 6. April benennen soll.

Der Stadt Mautern ist die traurige Geschichte bekannt, laut Stadtrat Martin Hofbauer sei man vorbereitet: „Das Bauareal wurde vor Baubeginn sondiert und Kriegsrelikte entfernt. Wir haben die Firmen sensibilisiert und werden alles aufarbeiten, wenn etwas zum Vorschein kommt.“

