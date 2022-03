Nachfolge gesucht: Tourismus-Verein vor Aus

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

„Wir wollen das Hangerl nicht werfen, wir wollen es weitergeben!“, sind sich Tourismus-Verein-Obmann Erich Dietz und dessen Stellvertreter Karl Hartl einig. Nach sieben Jahren habe der Vorstand entschieden, aufzuhören: „Wie bei vielen Vereinen bleibt die Arbeit an einigen wenigen hängen, das können wir nicht mehr stemmen“, erklärt Dietz.

Dietz, Hartl und deren Team haben beachtliche Erfolge zu verbuchen: Der Mauterner Advent, die Etablierung einer Infostelle, das Südufer-Blasmusikfest oder die „Römische Küche“ haben für viel positive Resonanz gesorgt.

Dietz dazu: „Wir wollen versuchen, das Erreichte abzusichern und suchen deshalb jemanden, der den Verein fortführen möchte.“ Das Problem: Nachwuchs ist derzeit keiner in Sicht.

Bis Ende des Jahres werde man deshalb pausieren. Sollte sich keine Lösung finden, werde sich der Verein auflösen.

Fix ist auf jeden Fall: „In den kommenden zwei Jahren kann es aufgrund der baulichen Maßnahmen am Areal keinen Adventmarkt geben“, weiß Obmann Dietz.

Seitens der Gemeinde sucht man derzeit nach einer Lösung, ob und welche Agenden des Tourismus-Vereins fortgeführt werden: „Jeder würdigt das, was der Verein geleistet hat“, dankt Bürgermeister Heinrich Brustbauer. „Wir wollen alle Fraktionen ins Boot holen. Jeder will, dass Aktivitäten weitergeführt werden. Wie das konkret aussehen kann, wird sich aber noch zeigen.“ Das werde in der Gemeinderatssitzung am 24. März behandelt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.