Bioprodukte aus Österreich sind auch in der Corona-Krise begehrt. Jungunternehmer Martin Saahs vom Nikolaihof ist es mit seiner Bio-Traubenkosmetik „dieNikolai“ gelungen, einen etablierten Vertriebspartner in Russland zu gewinnen. „Österreich hat eine Vorreiterrolle in der Bio-Landwirtschaft“, erklärt der jüngste Sohn des Bio-Weinguts.

Den Markteintritt in Russland sowie den Erfolg des jungen Unternehmens in Osteuropa sei laut Saahs aber nicht nur auf das gute Image von Marken „made in Austria“, sondern auch auf einen konsequent nachhaltigen Weg zurückzuführen. „Unsere nach strengsten Biorichtlinien zertifizierte Traubenkosmetik ist von der Saat bis zum verpackten Produkt nachhaltig. Dabei spielt die Verarbeitung bisher ungenutzter Rohstoffe aus unseren eigenen Weingärten eine ebenso große Rolle wie der Verzicht auf Stoffe wie Palm- oder Mineralöl“, so Saahs.

Die vor vier Jahren gegründete Kosmetiklinie ist in ausgewählten Bio- und Naturkosmetikläden in Österreich erhältlich. Zudem werden die Produkte in sieben weiteren Ländern, etwa Deutschland, Tschechien oder USA, vertrieben.

Seit fast 50 Jahren arbeitet das Wachauer Familienweingut als eines der ersten Weingüter weltweit biologisch-dynamisch nach Demeter-Richtlinien.