Als „One-Hit-Wonder“ (wörtlich „Ein-Hit-Wunder“) werden Interpreten der Popmusik bezeichnet die lediglich einen (Super-)Hit produzieren konnten. Diese „Eintagsfliegen“ sind oft mit einem unglaublichen Erinnerungswert ausgestattet. Exakt dieser Faktor wird nun an einem Konzertabend der Extraklasse von Monti Beton heraufbeschworen.

Unter dem Motto „Sei gewappnet für ein Hit-Stakkato“ lässt die Profi-Truppe Monti Beton am Donnerstag, 18. 10., 20 Uhr, in der Römerhalle eine Reihe von „Hit-Granaten“ („Born To Be Alive“, „Video Killed The Radio Star“, „Hang On Sloopy“, …) wieder auferstehen.

Karten (ab 29 Euro) bei oeticket.com oder www.bestmanagement.at!

