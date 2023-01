Bilanz & Ausblick: Regionalmärkte liegen im Trend

Werbung

Gut angenommen werden die beiden Regionalmärkte in Mautern und Paudorf.

Mauterns Stadträtin Verena Spreitzer bilanziert: „Wir sind mit dem vergangenen Jahr zufrieden, auch wenn ich noch Potenzial nach oben sehe.“ In Mautern gibt es einen Fixstamm an Anbietern: „Wir versuchen, alle Produktgruppen abzudecken“, berichtet Spreitzer.

Die Marktsaison 2023 wird wie gewohnt wieder im April starten, allerdings an einem neuen Standort: „Wir werden künftig auf den Südtirolerplatz übersiedeln, so liegt der Markt zentraler und lässt sich auch besser mit dem klassischen Samstagseinkauf bei den Supermärkten verbinden. Ich hoffe dadurch auf mehr Zuzug.“ Wie gewohnt werden auch die Winzer des Weinbauvereins wieder am Markt ausschenken.

Auch in Paudorf wird der Regionalmarkt rege angenommen, so Gemeinderätin Bettina Schimany: „2022 ging der Markt in sein zweites Jahr und wir hatten bei jedem Termin einen anderen Schwerpunkt. Wir wollen das ,Beste rund um den Göttweiger‘ anbieten.“ Für regelmäßige Besucher gab es sogar ein eigenes Gewinnspiel, bei dem ein Geschenkkorb im Wert von 100 Euro verlost wurde.

Und auch in der kommenden Saison, die wieder im April startet, sind Neuerungen geplant, verrät Schimany: „Wir werden neben den Themenschwerpunkten kommendes Jahr auch jeden Monat einen Verein vor den Vorhang holen.“ Die Vereine übernehmen die Bewirtung am Markt und können sich präsentieren.

„Das soll die Gemeinschaft stärken und die Vereine unterstützen“, so Schimany. In Paudorf wird der Markt teilweise auch musikalisch von der Musikkapelle umrahmt und der Elternverein der Volksschule organisiert Bastelstunden für die Kleinen.

