Corona legt Amt lahm

Die aktuelle Corona-Welle macht auch vor den Gemeinden rund um den Göttweiger nicht Halt: In Paudorf musste vergangene Woche das Gemeindeamt geschlossen werden. Bürgermeister Martin Rennhofer: „Wir hatten mehrere positive Fälle am Gemeindeamt, zwei Mitarbeiterinnen sind zusätzlich nicht da, deshalb mussten wir zusperren.“ Er selbst und die Gemeinderäte seien in der Zwischenzeit eingesprungen und Ansprechpartner für die Anliegen der Bürger gewesen.

Auch im Kindergarten habe es kurzzeitig einen Personalengpass wegen Coronainfektionen gegeben: „Wir konnten aber Gott sei Dank alle Gruppen offen lassen“, so Rennhofer.

Der Mauterner Bauhof war ebenfalls in Notbetrieb: „Bei uns sind vier von sechs Mitarbeitern wegen Corona ausgefallen“, berichtet Amtsleiter Emmerich Gattinger. „Ein Notbetrieb war immer gesichert.“ Auch im Rathaus gab es einige Ausfälle: „Wir konnten den Betrieb aber Gott sei Dank normal fortführen“, so Gattinger.

