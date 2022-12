Schlossprojekt in den Startlöchern - Kritik von Anrainern

Die Neugierde auf das neue Schlossprojekt war groß: Bei der Präsentation von Projektentwickler Herbert Pinzolits und Bürgermeister Heinrich Brustbauer war die Römerhalle bis auf den letzten Platz gefüllt.

Auf dem gesamten Areal werden 108 Wohnungen in vier Wohngebäuden entstehen. Im Schloss selbst und einem Neubau ist ein 4*-Superior-Hotel mit 127 Zimmern, Gastro, Wellness, Café und Regionalshop geplant. Die Tiefgarage umfasst 220 Stellplätze, 108 sind für die Wohnungen reserviert, der Rest ist öffentlich. „Wir wollen die Autos unter die Erde bringen und stattdessen einen Park mit Erholungswert schaffen“, beschreibt Pinzolits. Auch ein Spielplatz wird wieder errichtet. 18 Monate Bauzeit sind für die Wohnungen anberaumt, das Hotel wird bis zu neun Monate länger dauern.

Sorge um Parkplatz- und Verkehrssituation sowie römisches Erbe

Kritik am 65-Millionen-Projekt kam von den Anrainern: Sie fürchten eine massive Verschlechterung der Parkplatz- und Verkehrssituation. „Es sind viel zu wenig Parkplätze angesetzt“, meint etwa Anrainer Josef Brauneis. „Es gibt eine Verordnung, die für eine Bauland-Widmung zwei Parkplätze pro Wohnung vorschreibt.“

Bürgermeister Brustbauer verweist auf die BH: „Es ist alles rechtens, wir werden uns aber der Sache annehmen.“ Rein rechnerisch werden die Parkplätze reduziert: 175 Stellplätzen, die wegfallen, stehen 220 neue in der Tiefgarage gegenüber, 108 davon sind allerdings für die Wohnungen.

Fragen kamen auch von Heimatforscher Josef Hadrbolec, der um die Zukunft des römischen Erbes fürchtet: „Was passiert mit der Stadtmauer und dem Römermuseum?“ Projektentwickler Pinzolits: „Die Römermauer bleibt im Eigentum der Stadt. Außerdem wird auf 180 m 2 ein neues Römermuseum entstehen.“

Für die Wohnungen werde es eine Art „Vorkaufsrecht“ für die Mauterner geben, so Pinzolits: „Auch das Hotelareal und die Gastronomie sollen für alle Mauterner zugänglich bleiben.“

In diese Kerbe schlägt auch Bürgermeister Brustbauer: „Wir hätten als Gemeinde das Schloss nicht revitalisieren können, die Kosten hätten unseren Schuldenstand verdreifacht. Das Areal an einen Investor zu verkaufen, wäre ein Leichtes gewesen, das Schloss wäre aber für die Mauterner für immer verloren gegangen. So haben wir ein Projekt, das einen Mehrwert bringt. Natürlich müssen wir uns von manchen Annehmlichkeiten trennen.“

Einigkeit bei Befürwortern und Kritikern: Ob die Sorgen berechtigt sind oder das Projekt ein wichtiger Impuls für Mautern wird, werde erst die Zukunft zeigen.

