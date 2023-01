Tag im Zeichen des hl. Severin

Werbung

Gestartet wird um 15 Uhr mit einer Stadtführung von Josef Hadrbolec und Philipp Stabentheiner vom Römermuseum: „Wir werden uns vom Rathaus weg auf die Spuren des Heiligen Severin in Mautern begeben.“ Um 16 Uhr wird im Rathaus die Ausstellung „Favianis, das römische Mautern“ eröffnet: „Die Ausstellung zeigt ein ,Best-of‘ des Römermuseums“, so Stabentheiner. „Diese Ausstellung bildet den Übergang, bis wir in zwei Jahren das neue Museum beziehen.“

Weiteres Highlight ist dann eine Podiumsdiskussion um 16.30 Uhr im Rathaussitzungssaal: Es diskutieren Pater Clemens Reischl, Archäologe Dominik Hagmann und Fritz Lošek das Leben Severins aus religiöser, historischer und literarischer Sicht. Anmeldung bei Philipp Stabentheiner unter 0664/9233058 oder stadtgemeinde@mautern-donau.at

Den Abschluss bildet eine heilige Messe zu Ehren Severins, die um 18 Uhr beginnt. Anschließend lädt die Pfarre ab 19 Uhr zum Neujahrsempfang in den Se ve rin stadl.

Ähnliche Schwerpunkt-Veranstaltungen wird das Römermuseum bis zur Eröffnung des neuen Standorts weiterhin planen, so Stabentheiner: „Wir wollen in Kontakt bleiben.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.