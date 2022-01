Mautern: Tierquälerei passierte im Drogenrausch

Kurzfristig gewährte eine 20-jährige Mauternerin zu Jahresbeginn einem 22-jährigen Bekannten aus Stockerau Unterschlupf in ihrer Wohnung.

Mann aus Notlage geholfen

Der Mann, der in einer persönlichen Notlage war, durfte in die Räume, die die Frau mit ihrem Lebensgefährten bewohnt, einziehen. Dass der Gast bereits in der Vergangenheit einschlägig durch Drogenkonsum aufgefallen war, dürfte die Quartiergeberin gewusst haben. Doch in der Nacht auf den 3. Jänner eskalierte die Situation.

Katzen schwer misshandelt

Als die Frau durch Geräusche wach wurde und Nachschau hielt, nahm sie in der Wohnung den Geruch verbrannter Haare wahr. Sie fand ihren Gast in der Folge im Badezimmer, ihre beiden Katzen lagen verängstigt in der Ecke eines Raumes. Wie sich rasch herausstellen sollte, hatte der Mann den Tieren nicht nur das Fell versengt, sondern ihnen auch mehrere Knochen gebrochen.

Anzeige wegen Tierquälerei

Die Tiere wurden zur Versorgung in eine Tierklinik gebracht, wo sich eine nach wie vor befindet. Das andere Tier konnte mittlerweile auf einem Pflegeplatz untergebracht werden. Bei der Befragung gab der junge Mann, der sich mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Drogenrausch befand, an, sich an nichts erinnern zu können. Er wurde wegen Tierquälerei angezeigt.