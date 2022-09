Mautern: Tradition spielt bei Kader-Einheit große Rolle

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Wir sind normativ, wertbewusst, international, kritisch, aber nach vorne orientiert“, stellte Brigadekommandant Christian Habersatter in seiner Ansprache fest.

"Haben positiven Geist im Kader"

„Wir haben einen positiven Geist im Kader, mit dem wir dem Bundesheer nach außen ein Gesicht geben.“ Tradition sei eine wichtige Weitergabe von Werten und Normen, so Habersatter. „Im Heer drückt sich Tradition durch Abzeichen, Märsche, Fahnen oder eben solche Gedenktage aus.“ Schließlich sei es eine Traditionspflege, die auf einem modernen Gesellschaftsbild basiert.

Ehrungen für verdiente Soldaten

Auch vier Soldaten wurden geehrt beziehungsweise befördert: Engelbert Mistelbauer wurde für 40 Jahre Dienst geehrt, Michael Gabler bekam das Wehrdienstzeichen erster Klasse, Stefan Stummer das Wehrdienstzeichen zweiter Klasse. Richard Raunicher wurde vom Major zum Oberstleutnant der Miliz befördert, Simon Gratzer zu seinem sechsmonatigen Bosnieneinsatz verabschiedet.

Ritual für Ehrengäste präsentiert

Auch die Ehrengäste wurden Teil der „Traditionspflege“ in der Raabkaserne. So wurde nach dem offiziellen Teil die „Rücknahme des Feldzeichens“ begangen: Wenn die Soldaten von einer Ausrückung zurückkommen, bringen sie ihrem Kommandanten die Standarte, und dieser „nimmt sie zurück“. In Folge wird mit einem „Vorwärts“ angestoßen.

Viele Ehrengäste in der Kaserne

Beim Empfang dabei waren die Militärgeistlichen Oliver Hartl und Michael Lattinger, Bezirkshauptmann Günter Stöger, Mauterns Bürgermeister Heinrich Brustbauer, die Vizebürgermeisterin der Stadt Krems, der Partnerstadt der "Dritten", Eva Hollerer, und Habersatters Vorgänger Karl-Heinz Fitzal und Karl Krasser.

Freude über Gast aus Tschechien

Besondere Freude herrschte über die Anwesenheit Colonel Zdeněk Mikulas aus der Tschechischen Republik. Für ihn wehte sogar die Fahne Tschechiens neben den Zeichen Österreichs und Niederösterreichs. Ebenfalls mit dabei war der Vertreter des Partners A1, Wolfgang Schwabl, und der Vertreter des Partners Hypo NÖ, Udo Birkner, sowie Rupert Stöller, Obmann des Pionierbundes, mit einer Abordnung an Mitgliedern.

