Ängstliches Miauen hatte die beiden Mädchen - Hannah ist 13, ihre Schwester Marlene 11 Jahre alt - auf das Tier in Not aufmerksam gemacht. Doch sie konnten nicht feststellen, woher die Tierlaute kamen.

Miauen mit Handy aufgenommen

Als die Mädchen einige Tage darauf erneut das Klagen der Samtpfote hörten, nahmen sie dieses mit ihrem Smartphone auf, um ihre Eltern mit Nachdruck dazu zu animieren, dass man doch einmal in einem Schacht an der entsprechenden Stelle Nachschau halten sollte. Schließlich wurde die Feuerwehr verständigt. Das war das Glück des Katers.

Vermisstes Tier in Schacht

Bald darauf konnten die Silberhelme der FF Mautern das Tier in einem Schacht ausfindig machen. Leider ergriff es vor den Helfern immer wieder die Flucht. Auf die Aktion aufmerksam gewordene Passanten wussten zu berichten, dass bei einer bestimmten Familie seit acht Tagen ein Tier vermisst wurde. So holte man das vermeintliche Frauerl zum Notallort.

Kater schon stark abgemagert

Der vertrauten Person, die selbst in den Schacht einstieg, ging der Kater, der auf den Namen "Tiago" hört, schließlich unter lautem Katzengejammer zu. So konnte das Tier aus seiner misslichen Situation befreit werden. Der Kater war sichtlich schon stark abgemagert, und es ist ungewiss, wie lange er noch weitere Tage ohne Wasser und Futter in seinem Gefängnis überlebt hätte ...

Großes Lob für Retterinnen

"Den beiden Mädels gebührt das allergrößte Lob für ihr couragiertes Handeln", freut sich FF-Kommandant Harald Paustian, der den Einsatz leitete, über den Erfolg. "Tiago ging im Anschluss auch sofort den beiden Mädels zu – so als wüsste er genau, wem er seine Rettung und vermutlich auch sein Leben zu verdanken hat."