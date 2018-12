Soldat übersah am Weg in die Kaserne entgegenkommenden Pkw. Zwei Verletzte!

Obwohl dort gute Sicht in alle Richtungen herrscht, krachte es am 12. Dezember wieder einmal an der Einfahrt von der S 33 ins Gewerbegebiet bzw. zur Raab-Kaserne. Diesmal forderte der Unfall zwei Verletzte.

Abbieger übersah Entgegenkommenden

Auf dem Weg an seinen Arbeitsort in der Raab-Kaserne in Mautern bog gegen 6.40 Uhr ein Soldat (20) aus Kirchstetten links von der S 33 in die Abfahrt zum Gewerbegebiet ab. Dabei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden Pkw, der Richtung Osten fuhr.

Auto gegen Wegweiser geschleudert

Dessen Lenker, ein 23-Jähriger aus Oberbergern, konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Beim Crash in der Kreuzungsmitte wurde der Wagen des Kirchstettners auf die Mittelinsel und den dortigen auf einem Rohrrahmen befestigten Wegweiser geschleudert. Das andere Unfallfahrzeug kam auf der Fahnbahn der S 33 zum Stillstand.

Beide Unfalllenker landeten im Spital

Unmittelbar nach dem Unfall wurde die Unfallstelle von mehreren Polizeistreifen abgesichert, der Verkehr über Palt umgeleitet. Das Rote Kreuz Krems brachte die beiden leicht verletzten Beteiligten, die alleine in ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen waren, ins Universitätsklinikum Krems.

Betriebsmittel auf der nassen Fahrbahn

Die Feuerwehren Mautern und Krems standen im Einsatz, um die nicht mehr fahrbereiten Autos zu entfernen und die nasse Fahrbahn gemeinsam mit Mitarbeitern der Straßenmeisterei von ausgelaufenen Flüssigkeiten zu reinigen. Die beschädigten Autos wurden an einen gesicherten Abstellplatz gebracht.

Einsatzkräfte eineinhalb Stunden im Einsatz

Nach rund eineinhalb Stunden waren die Aufgaben der Einsatzkräfte erledigt, und die Schnellstraße konnte wieder ungehindert passiert werden.