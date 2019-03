Die Entscheidung zum Logo der Horst Neger GmbH (Juni 2017)

„Der Österreichische Werberat spricht im Falle des beanstandeten Logos des Unternehmens Wachauer Getränke die Aufforderung, in Zukunft bei der Gestaltung von Werbemaßnahmen sensibler vorzugehen, aus.“

Die Begründung

„Die verwendete Wort-Bild-Kombination in Form des Namens des Unternehmens mit der überzogenen, stereotypen Darstellung eines Menschen mit schwarzer Hautfarbe wird jedoch als diskriminierend und abwertend eingestuft. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass das Wort ‚Neger‘ in der heutigen Gesellschaft als rassistisches Schimpfwort, wenn es in den Zusammenhang mit Menschen mit schwarzer Hautfarbe gebracht wird, gilt.“