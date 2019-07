Das rasche Eingreifen von vier Sanitätern des RK Krems, die am Samstag, 20. 7., in Mautern beim gemeinsamen Joggen auf einen Brand aufmerksam wurden, verhinderte nicht nur gröberen Schaden, sondern rettete vermutlich auch Menschenleben.

FF Mautern So sah es in der Küche der Wohnung im Schloss Mautern nach dem Brand am Samstag aus.

Gegen 9.40 Uhr waren Roland Spannagl, Christopher Ptacek, Nico Baumgartner und Paul Schöller gemeinsam in der Nähe des Schlosses Mautern unterwegs, als sie aus einer der dort befindlichen Wohnungen Rauch aus dem Fenster bemerkten.

Während Ptacek, der auch FF-Mitglied in Mautern ist, ins benachbarte Feuerwehrhaus lief, um Alarm zu schlagen, drangen die anderen drei in das Schloss ein und trafen dort in einer total verrauchten Wohnung zwei Kinder – ein Mädchen (14) und einen Buben (15) an. Diese wurden ins Freie geleitet. Schöller hielt zusätzlich noch einmal Nachschau, ob weitere Personen in der Wohnung seien, was jedoch zum Glück nicht der Fall war.

Brandschaden blieb auf eine Wohnung begrenzt

Knapp zehn Personen aus anderen Wohnungen im Schloss wurden sicherheitshalber ebenfalls aus dem Brandobjekt gebracht. Die FF Mautern, die mit drei Fahrzeugen und 20 Helfern mit schwerem Atemschutz im Einsatz stand, fand in der Küche einen Dunstabzug in Flammen vor, der rasch gelöscht war. Der Schaden konnte so auf die eine Wohnung begrenzt werden.

Während die Besatzungen zweier Rettungswagen die beiden Kinder und den Ersthelfer Schöller mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Kremser Krankenhaus brachten, ergab die Brandermittlung, dass der 15-Jährige Fett auf den eingeschalteten Herd gestellt hatte, um sich Pommes zu machen. Danach war er in sein Zimmer zurückgegangen und noch einmal eingenickt …

Als „Helden“ wollen die vier Ersthelfer auf keinen Fall dargestellt werden, sind sie sich einig. „Es war eine Selbstverständlichkeit, dass wir da geholfen haben“, heißt es vom Quartett, das einen Tag später, am Sonntag, im Tagdienst bereits wieder seinem Hobby als Sanitäter beim Kremser Roten Kreuz nachging. Seitens der Feuerwehr und der Polizei wird das rasche Einschreiten gelobt. „Die Sache hätte schlimm ausgehen und ein Menschenleben fordern können“, meint ein Polizist dazu.