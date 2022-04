"1985er" kamen in der Raabkaserne zusammen

Werbung

Die Grundwehrdiener des Einrückungstermins April 1985 kamen in „ihrer“ Kaserne in Mautern zusammen.

Viereinhalb Jahrzehnte im Fokus

Teils nach fast 45 Jahren gab es ein Wiedersehen – auch mit ihren ehemaligen Ausbildern und Kommandanten sowie den derzeit für den Bundesheer-Standort verantwortlichen Kollegen. Werner Sandhacker, Sohn des „berüchtigten Offiziers vom Tag“ Josef Sandhacker, hatte zu diesem Treffen eingeladen.

Interessante Kasernenführung

Viele Erinnerungen wurden am Parkplatz vor der Kaserne ausgetauscht, und es wurde auch vieler mittlerweile verstorbener Freunde gedacht. Brigadekommandant-Stellvertreter Oberst Franz Langthaler war es vorbehalten, die Gäste durch die Kaserne zu führen. Am Nachmittag ging es dann noch gemeinsam Hofbräu am Steinertor in Krems.

