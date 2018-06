Kassenärzte für Urologie sind im Bezirk Krems dünn gesät. Peter Moser ist derzeit der einzige Mediziner in Stadt und Land, der auf das Fachgebiet spezialisiert und mit Kassenverträgen ausgestattet ist. Weil der 66-Jährige mit Ende Juni in die verdiente Pension geht, bestand nun kurzzeitig die Befürchtung, dass es ab Juli nur mehr Wahl-Urologen in Krems und Umgebung gibt.

Wie aber jetzt bekannt wurde, wird Silke Leidl die Ordination von Moser am Bahnhofplatz übernehmen. „Es könnte sein, dass sie bereits am 1. Juli eröffnet“, stellt die Ärztekammer einen nahtlosen Übergang in Aussicht.

„Nur St. Pölten hat drei Kassenärzte“

Ihre Ordination in Furth wird Leidl, die seit 2012 Oberärztin an der Urologie im Krankenhaus Krems ist, als Privatordination weiterführen. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und möchte meine langjährige Erfahrung einbringen“, so Leidl.

Für Moser geht mit dem Ruhestand eine Ära in Krems zu Ende. 31 Jahre behandelte er zuerst in der Edmund-Hofbauer-Straße und dann am Bahnhofplatz seine Patienten. „Ich blicke sehr positiv auf diese Zeit zurück. Die menschliche Komponente war mir immer wichtig“, erzählt Moser.

Genug zu tun habe er als einziger Kassen-Urologe im Bezirk immer gehabt. Ungewöhnlich ist es laut Ärztekammer nicht, dass nur ein Kassenfacharzt für einen ganzen Bezirk zur Verfügung steht. „Nur St. Pölten hat drei Kassenärzte, bei den übrigen Bezirken haben manche zwei, die meisten nur einen“, so Ärztekammer-Pressesprecherin Birgit Jung.