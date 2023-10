Katharina Grabner-Hayden: Verbale Sünden zum großen Fest

Es wäre nicht Katharina Grabner-Hayden, würde sie nicht jeder Situation etwas Belustigendes abgewinnen. In ihrem neunten Buch ist das Weihnachtsfest an der Reihe.

Weihnachtlicher Kultur-Crash als Thema

„Mehr Lametta, Schatzi!“ heißt der Titel, der gute Unterhaltung verspricht. „Ich schreibe über den Kultur-Crash zwischen Wien und Mistelbach, wenn alle am Weihnachtstisch sitzen“, lacht die Höbenbacher Autorin. „Aber auch, wenn die ganze Familie zusammenkommt, muss man sich nicht fürchten!“ Sie wollte immer schon ein Weihnachtsbuch machen, verrät Grabner-Hayden im NÖN-Gespräch über das Werk, das zum Teil in einem Kloster in Oberösterreich entstanden ist und in dem sie auch Gesellschaftskritik übt.

„Appell ans Mittelmaß muss erlaubt sein!“

„Ein Appell ans Mittelmaß muss immer erlaubt sein“, meint sie und nennt als Beispiel den Veganismus. Aber auch an künstliche Intelligenz (KI) und andere neue Technologien wagt sich die versierte Autorin heran. Am Ende bleibt der Zauber von Lametta und damit die Magie von Weihnachten, die Kinder oft viel besser kapieren. „Ich will mit meinem Buch nicht nur 21 Gute-Nacht-Geschichten für Erwachsene anbieten, sondern meine Leserinnen und Leser mit Freude, auch an Weihnachten, anstecken.

Präsentationen in Paudorf und Langenlois

Eine Präsentation gibt es am Freitag, 10. November, 19.30 Uhr, beim „Literarischen Martinischmaus“ im Hellerhof. In Langenlois liest Grabner-Hayden am Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr, im Arkadensaal. Jedes Mal mit dabei sind die Musiker des Ensembles „Rosarot & Himmelblau“.