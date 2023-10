Gföhl: SPÖ sieht VP-Verzögerungstaktik bei Tempo 30

Neben dem Bericht des Prüfungsausschusses standen am 24. Oktober 2023 auch die Beschlussfassungen zum Glasfaserinternet-Ausbau, zur Schaffung versickerungsfähiger Parkplätze und zur Kostenbeteiligung am Weitwanderweg Kremstal-Donau auf der Tagesordnung der Gemeinderatsitzung. Beschlossen wurde auch die Siedlungserweiterung und die damit verbundene Schaffung der Verkehrsinfrastruktur in der Franz-Fux-Gasse, die Sanierung der Gartengasse und die Gewährung diverser Förderungen an Vereine. Die Beschlüsse wurden von allen Fraktionen - ÖVP, SPÖ und FPÖ - einstimmig gefasst.

Tempo 30 vor dem Kindergarten bleibt Dauerbrenner

Unverständnis gab es von Seiten der Gföhler SPÖ für die nur teilweise Beantwortung des Fragekatalogs, welcher in der Gemeinderatsitzung vom Juli eingebracht wurde: Die Gföhler SPÖ fordert schon seit längerem ein neues Verkehrskonzept für die Stadt Gföhl und ein Tempo-30-Limit in der Kreuzgasse im Bereich des Kindergartens. Da Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (ÖVP) bei einer Bürgerinformation im November 2022 in der Seilergasse ankündigte, bezüglich einer Tempo-30-Beschränkung vor dem Landeskindergarten eine Anfrage an die zuständige Stelle im Amt der NÖ Landesregierung zu stellen, bat die Gföhler SPÖ um Auskunft, ob diese Anfrage bereits abgeschickt wurde beziehungsweise ob es darauf bereits eine Antwort gäbe.

Stadtchefin will umfangreiches Konzept, nicht „nur 30er-Tafeln“

In der schriftlichen Antwort auf die SP-Anfrage der Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger heißt es, dass nur ein Zusammenspiel von verkehrsregelnden und gestaltenden beziehungsweise baulichen Maßnahmen zu einer wirkungsvollen Verkehrsberuhigung führe. Eine bloße Verordnung einer 30-Kilometer-pro-Stunde-Beschränkung und deren Kundmachung durch Verkehrszeichen würde vielfach nicht die gewünschte Wirkung erzielen und stelle für sich alleine noch keine sinnvolle Verkehrsberuhigung dar.

Ob die von ihr genannte Anfrage bezüglich der Geschwindigkeitsbeschränkung nach der Bürgerinfo im November 2022 ans Land NÖ gestellt wurde, bestätigte Etzenberger im NÖN-Telefonat: Da im Fragenkatalog für den Antrag allerdings nicht alle Fragen mit „Ja“ beantwortet werden konnten, musste das persönliche Gespräch gesucht werden, woraus mitunter die Erstellung des Verkehrskonzepts resultierte.

SP-Stadtrat Günter Steindl: „Bürgermeisterin spielt mit Leben der Kinder!“

Die Firma Schneider-Consult Ziviltechniker GmbH wurde mit Beschlussfassung des Stadtrates am 14. März 2023 beauftragt, ein Verkehrskonzept zu erstellen. Eine erste Diskussionsgrundlage wird den Stadtratsmitgliedern am 7. November präsentiert werden. Laut SP-Stadtrat Günter Steindl wären erste Informationen allerdings bereits für den Sommer in Aussicht gestellt worden. „Die Bürgermeisterin verzögert das Thema - sie spielt dabei mit dem Leben der Kinder!“, so SP-Stadtrat Günter Steindl.

Appell an Verantwortungsbewusstsein der Autofahrer

Etzenberger hält fest, dass laut letzten Messungen in der Kreuzgasse im Bereich des Kindergartens und des Skaterplatzes rund 80 Prozent der Autofahrer mit rund 40 Kilometer pro Stunde unterwegs sind. „Auch im Bereich des Kindergartens gilt die Straßenverkehrsordnung!“, appelliert die Stadtchefin an die Autofahrer.

Auch die Gföhler FPÖ schlägt in diese Kerbe: Sie ist gegen ein flächendeckendes Tempo-30-Limit im Stadtkern. „Dort, wo es aber Sinn macht und der Sicherheit wegen erforderlich ist - beispielsweise vor unseren Schulen und Kindergärten - soll man alle Maßnahmen ernsthaft prüfen“, so FP-Stadtrat Erich Starkl.