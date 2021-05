Weil ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl am 13. Mai gegen 24 Uhr der Aufforderung eines 21-jährigen Unterstandslosen, sein Handy herauszurücken, nicht nachkam, stieß ihn dieser in der Heinemannstraße brutal zu Boden.

Während der Täter flüchtete, rief das verletzte Opfer die Polizei, die den Täter kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes aufgreifen konnte.

21-Jähriger soll weitere Taten begangen haben

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen wurde nicht nur das Mobiltelefon gefunden, sondern auch eine Bankomatkarte, die nicht auf seinen Namen lautete. Außerdem hatte der 21-Jährige ein teures Mountainbike dabei, dessen Herkunft er ebenfalls nicht erklären konnte.

Wie sich herausstellen sollte, hatte er die Karte am 12. Mai einem Freund in Langenlois gestohlen. Der hatte ihm Unterschlupf gewährt und war dabei zudem noch um 300 Euro in bar „erleichtert“ worden. Ebenfalls zur Last gelegt wird dem rabiaten Kremser eine gefährliche Drohung. Im EKZ Steinertor hatte er am Tag des Raubes einem jungen Mann gedroht, weil ihn dieser zum Tragen einer Maske aufgefordert hatte. „Und dir hau i ah no ane in die Gosch‘n“, war die Antwort des 21-Jährigen.

Er landete auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in der Justizanstalt Krems in U-Haft.