Kostbarkeiten aus Frauenhand füllten Klangraum aus

Für einen Abend lang fest in Frauenhand war das Festival Imago Dei einen Abend lang (gewissermaßen als „Imago Deae“), als das Messages Quartet und die Pianistin Julia Kociuban Meisterinnenwerke zum Besten gaben.

Nur die Moderation war in Männerhand

Horizonterweiternde Ausführungen Manfred Permosers (von der mitveranstaltenden Köchelgesellschaft) waren der einzige männliche Beitrag des Abends, an dem die vier Virtuosinnen an ihren Streichinstrumenten in perfektem Einklang mit der Pianistin in Hochform Werke der wenig bekannten Komponistinnen Maria Bach (1896 – 1978) aus Österreich und der Polin Grażyna Bacewicz (1909 – 1969) den Klangraum erfüllten.

Begeisternde Musik in zwei Stilrichtungen

Die Komponistin Maria Bach wurde in Wien geboren, wuchs in Baden auf und feierte auch als Malerin Erfolge. Ihr 1927/28 entstandenes Klavierquintett mit Variationen über das „Wolgalied“ wurde erst vor wenigen Jahren als Bibliotheksfundstück wiederentdeckt. Während Bach in Österreich in Vergessenheit geriet, blieb Grażyna Bacewicz in ihrer polnischen Heimat berühmt. Bereits zu Lebzeiten genoss sie einen hohen Stellenwert als Pianistin, Geigerin und Komponistin. Bacewiczs 1. Klavierquintett, geschrieben 1952, ist Musik, die ebenso augenzwinkernd aufblitzen kann wie sie im nächsten Moment enorm viel Dichte und Spannung aufbaut.

Viel Applaus für hinreißende Darbietungen

Schwebten Freunde der Romantik bei Bachs Klavierquintett in a-Moll („Wolgaquintett“) im siebenten Himmel, ließen sich Anhänger starker Klänge von Bacewiczs 1. Klavierquintett, einem Werk aus 1952, mitreißen. Alles in allem ein fantastischer Abend im Zeichen höchster Virtuosität in bezauberndem Ambiente.

