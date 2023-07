Marillenernte: Horrormeldungen gefährden Ruf der Produzenten

„Die Behauptungen, die da kursieren, stimmen nicht oder nur zu einem Teil!“, ärgert sich der Landwirt Leopold Müller aus Krustetten. „Ja, es gibt Ausfälle. Aber die Horrormeldungen stimmen definitiv nicht.“

Mithilfe einer Drohne des Fotoprofis Robert Herbst ("Point of View") machte sich Müller ein Bild vom Bestand seiner Marillengärten: "Die Ernte ist geringer als im Vorjahre, von massiven Ausfällen sind wir aber zum Glück weit entfernt." Foto: POVRobert Herbst

Zuletzt war unter anderem im ORF von einem „Totalausfall“ der Ernte 2023 gesprochen worden. Grund dafür: Unter anderem hatte Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, dies behauptet und seine Einschätzung von „95 Prozent Ernteausfall“ abgegeben. „Die Frostschäden Anfang April haben noch stärkere Schäden als ursprünglich befürchtet angerichtet.“

Bessere Ernte in den höheren Lagen

Ja, es gebe Ausfälle, gesteht Müller. „Zwischen Mautern und Arnsdorf gibt es fast keine Marillen.“ Dass es aber etwa im Bereich seiner Marillengärten in Krustetten, Ober- und Tiefenfucha, also südlich der Donau, doch eine passable Ernte geben werde, habe ihn selbst auch überrascht. „In den höheren Lagen gibt es eine definitiv bessere Ernte, natürlich vor allem bei vitalen, gesunden Bäumen.“ Der Winzer und Marillenbauer machte sich am Wochenende unter anderem auch mithilfe einer Drohne ein Bild - und freute sich über viele orange Lichtpunkte in den Blättern.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Die Marillenbäume in den häheren Lagen südlich der Donau tragen viele Früchte. Foto: POVRobert Herbst

Müller: „Erzeuger entkriminalisieren!“

Rund 15 Hektar beträgt die Marillenanbaufläche im Bereich der Orte der Gemeinden Furth und Paudorf. Müller bewirtschaftet selbst rund vier Hektar. Die „fragwürdige Berichterstattung“ sei der Grund, dass einzelne Marillenbauern, die so wie er Früchte zum Verkauf anbieten können, in den Verdacht gerieten, Marillen aus Rumänien, Bulgarien oder Ungarn als „Wachauer Marillen“ auszugeben. „Wir haben ausschließlich alte heimische Sorten wie ,Ungarische Beste' und die ,Klosterneuburger' - und das sind die typischen Wachauer Marillen.“ Seinen Vorstoß zur Korrektur der Horrormeldungen sieht Müller deshalb auch als Versuch, „die heimischen Marillenbauern zu entkriminalisieren“.

Auch Schnapsbrenner gibt Entwarnung

Keine Bestätigung für die Meldungen von einem Ernte-Totalausfall gibt es auch von Bernhard Hellerschmid. Der Geschäftsführer der Wachauer Privatdestillerie mit Sitz in Krems verkaufte dieser Tage beim Marillenfest in der Altstadt kiloweise Früchte. „Natürlich war es von der Menge her kein hervorragendes Jahr, von 95 Prozent Ausfällen sind wir aber weit entfernt“, sagt Hellerschmid, der das Traditionsunternehmen in dritter Generation führt.