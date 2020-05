Schon vergangene Woche ist das Schlüsselpersonal (Kompaniekommando, Fachunteroffiziere) der Milizkompanie eingerückt, um die Ausbildung der nächsten Wochen zu planen. Am vergangenen Montag sind dann die restlichen Soldaten eingerückt. 119 Mann waren einberufen, 118 davon sind auch tatsächlich gekommen. Insgesamt wird die Kompanie Mitte Mai mit 140 Mann in den Einsatz gehen.

Zwei Wochen intensive Ausbildung

Zwei Wochen lang werden die Jägersoldaten in Mautern auf ihren sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz vorbereitet. Sie werden im Burgenland die dortigen Behörden in ihren Bemühungen, Covid-19 einzudämmen, unterstützen. Am 18. Mai wird die Jägerkompanie Tulln in den Einsatzraum verlegen und voraussichtlich bis Ende Juli Dienst versehen.

Einrücken mit höchster Sicherheit

Der vergangene Montag stand ganz im Zeichen der Administration der eingerückten Soldaten und einem intensiven Gesundheitscheck mit einem Abstrich im Rachenraum. Dann ging es daran fehlende Bekleidung und Ausrüstungsgegenstände auszufassen. Die Motivation der Soldaten ist spürbar hoch und sie sehen ihrem Einsatz im Burgenland gespannt entgegen.