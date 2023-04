„Ich verstehe die Empörung der linken Reichshälfte nicht“, meinte Edlinger im Zuge einer Pressekonferenz zur Kritik am ÖVP-FPÖ-Regierungsübereinkommen. Wegen des Proporzsystems in NÖ stünden den Blauen ohnehin drei Mitglieder der Landesregierung, darunter auch der zweite Landeshauptmann-Stellvertreter, zu. Die SPÖ sei die erste Adresse für Verhandlungen, aber zu keinen Kompromissen bereit gewesen. „Die waren gar nicht wirklich interessiert, dass ein Arbeitsübereinkommen zustande kommt.“

Respekt für Landeschefin Mikl-Leitner

Dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner trotz der vorangegangenen Verbalattacken der FPÖ „die Größe hat, auch mit denen zu verhandeln, nötigt mir Respekt ab“, streut der Mandatar aus Felling (Stadtgemeinde Gföhl) seiner Chefin Rosen. Auf den „Corona-Fonds“ angesprochen, stellt Edlinger klar: „Die, die sich an die Gesetze gehalten haben, dürfen jetzt nicht die Dummen sein!“ Allerdings gehe es ja nicht (nur) um Geld für die Refundierung von Strafen, sondern auch Förderung für Kinder, die durch die Lockdowns nun Defizite beim Lernen oder psychische Probleme hätten.

Erste Millionen sollen schon bald fließen

Als Erfolgsmeldung verkündete Edlinger, dass durch erste Maßnahmen der neuen Regierung bereits die ersten Millionen in den Bezirk Krems fließen werden. Vom „Pflegetausender“ für Kranke mit der Pflegestufe 3 (oder mehr) würden 1.000 Euro ausgeschüttet - landesweit 30 bis 40 Millionen Euro. „Das ergibt allein bei uns im Bezirk Krems rund 2,2 Millionen.“ Weitere zwei Millionen werden, so der Mandatar, den Menschen zugute kommen, weil die GIS-Landesabgabe (die bisher mit der Rundfunkgebühr eingehoben wurde) abgeschafft wird. „Geld für die Kultur ist trotzdem gesichert. Es wird keine Einschnitte geben.“

„Mir gefällt auch nicht alles in der FPÖ!“

„Man muss keine Angst haben, dass das Land oder die Demokratie zusammenbricht“, tritt Edlinger den Befürchtungen wegen der engen Zusammenarbeit mit der FPÖ entgegen. Und erinnert an SPÖ-FPÖ-Kooperationen unter Bruno Kreisky, in Kärnten und im Burgenland. „Nur wenn die ÖVP mit der FPÖ zusammenarbeitet, ist das ein Problem! Wir sind gut beraten, mit der Hysterie aufzuhören und die Kirche im Dorf zu lassen.“ Immerhin gibt der schwarze Abgeordnete zu, dass ihm „auch nicht alles gefällt, was die FPÖ sagt und macht. Aber das haben sie selbst zu verantworten.“

Erklärungsbedarf jetzt in allen Parteien

Auf die Frage, ob das ÖVP-FPÖ-Abkommen auch Auswirkungen auf die Gemeinden habe, also künftig die ÖVP künftig auch hier die Nähe der Freiheitlichen suchen werde, antwortet Josef Edlinger: „Ich sehe da keine Tendenzen. Gerade in den Gemeinden kommt es auf die handelnden Personen an.“ Erklärungsbedarf hätten auch die anderen Parteien, nicht nur die Volkspartei. Die SPÖ habe nun weniger einflussreiche Ressorts und damit weniger Mitsprache. Die FPÖ wiederum, die immer gemeint habe, Mikl-Leitner müsse weg, sei ihren Wählern hier auch die eine oder andere Antwort schuldig. Summa summarum gibt es dank des Übereinkommens für den Kremser Abgeordneten „eine solide, tragfähige Basis für die nächsten fünf Jahre“.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.