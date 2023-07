Neue Tarife beim Kremser Stadtbus

Die Tarifanpassung vonseiten des Verkehrsverbundes VOR führte zu einer geringfügigen Verteuerung der Einzelfahrkarten.

Zehnerblöcke bleiben unverändert

Obwohl die Ticketpreise mit 1. Juli angepasst wurden, bleiben die (stadteigenen) 10er-Blöcke weiterhin mit 12 Euro (ermäßigt: 7 Euro) bestehen. Ein Tagesticket kostet nun zwei Euro und damit um 20 Cent mehr als bisher. Die letzte Anpassung fand im Jahr 2021 statt, und die jetzige Anpassung spiegelt die Kostensteigerung nur zum Teil wider, wie seitens der Betreiber betont wird.

Klimaticket gilt auch für Stadtbusse

Tickets für den Stadtbus sind im Vorverkauf in der Bürgerservicestelle im Rathaus Krems und in entsprechend gekennzeichneten Kremser Trafiken erhältlich. Weiters sind sie im VOR-Online-Ticketshop (shop.vor.at) erhältlich. Die aktuellen Ticketpreise für den Stadtbus findet man auch in der VOR-Ticketinfo. Auf allen Stadtbuslinien gelten auch die Klimatickets. Ausgenommen davon ist lediglich das Anrufsammeltaxi (AST).

Vorübergehend drei Haltestellen weniger

Wegen Leitungsarbeiten und Straßenbauarbeiten am Mitterweg werden im Zuge der Linie 2 (Bahnhof - Bründlgraben, EKZ Mariandl) die Haltestellen Universitätsklinikum, Lehnergasse und Mitterweg/Hafenstraße bis Anfang September 2023 vorübergehend aufgelassen. Ausweichmöglichkeiten sind die Haltestellen Antonikirche und Neusiedelgasse der Linie 2 sowie der Haltestelle Wiener Straße 39 der Linie 3.

Die (neuen) Ticket-Preise:

(in Klammer die ermäßigten Tarife)

Einzelkarte: 2 Euro (1,20 Euro)

Einzelkarte Kinder (6 - 14 Jahre): 1 Euro

10er-Block: 12 Euro (7 Euro)

Tageskarte: 3,90 Euro (2,30 Euro)

Wochenkarte: 13,10 Euro

Monatskarte: 46,10 Euro (10,80 Euro für Studenten)

Jahreskarte: 365 Euro