Mautern: 199 Rekruten feierlich angelobt

Klaudia Tanner, Bundesministerin für Landesverteidigung, war Gast der feierlichen Angelobung beim Stabsbataillon in Mautern.

199 Jung-Soldaten vereidigt

199 Rekruten wurden als neue Soldaten für das Österreichische Bundesheer im Rahmen des feierlichen Aktes am 29. Oktober in der Raabkaserne Mautern auf die Republik Österreich vereidigt. Ihr Versprechen gaben sie in Anwesenheit der Ministerin an. „Heute werden Sie mit der Angelobung ein persönliches Versprechen Abgeben auf die Republik Österreich und auf die Demokratie“, erinnerte die Politikerin auf die Wichtigkeit dieses Aktes.

Wertschätzung für StbB3

„Sie übernehmen mit diesem Gelöbnis Verantwortung für Ihre Kameraden, Verantwortung für die Sicherheit unserer Bevölkerung und unserer Republik Österreich“, meinte Tanner weiter. Ihr Besuch darf auch als Wertschätzung für das Stabsbataillon 3 gewertet werden. Diese in Mautern stationierte Einheit ist der logistische Mittelpunkt der Dritten und somit ein wesentlicher Bestandteil der 3. Jägerbrigade.

Dienst in sechs Bataillonen

Die 3. Jägerbrigade (auch "Brigade Schnelle Kräfte" genannt) ist die Erstreaktionskraft der Österreichischen Bundesheeres. Sie umfasst sechs Bataillone, welche sich in Niederösterreich, Burgenland und in der Steiermark befinden. Tanner betonte, es werde besonders in einer Zeit großer Herausforderungen immer wichtiger, "dass junge Männer und Frauen ihren Dienst für das Bundesheer versehen".

Vielfältige Aufgaben warten

Die meisten Rekruten werden von den Kompanien des Stabsbataillons militärisch weiterführend in den Waffengattungen des Bataillons ausgebildet. Hierbei werden sie Tätigkeiten wahrnehmen wie zum Beispiel Nachschub und Transport, Informations- und Kommunikationstechnik, Abwehr von atomaren biologischen oder chemischen Kampfstoffen (ABC-Abwehr) oder auch als Mechaniker.